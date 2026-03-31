Análise: Fortaleza repete problemas contra o Cuiabá e início na Série B já é preocupante

Quem olha só pros resultados, imagina que o Fortaleza de Thiago Carpini é uma coisa. Quem acompanha e observa o desempenho, sabe que a realidade é bem diferente. O empate em 0 a 0 com o Cuiabá, na noite desta terça-feira (31), evidencia isso.

Foi mais uma atuação ruim do Fortaleza, incapaz de agredir o frágil e inofensivo Cuiabá (que mais perdeu que venceu no ano) e veio só pra se defender.

O elenco está longe de ser brilhante e tem suas claras limitações. Todo mundo sabe disso.

Mas a incapacidade de apresentar algo diferente e sequer criar alguma coisa para agredir os adversários é de se espantar. Mesmo contra times mais limitados - como é o Cuiabá.