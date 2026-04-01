João Ricardo deve ficar fora por dois meses do Fortaleza

O goleiro João Ricardo tem previsão de retorno de dois meses no Fortaleza. O atleta foi diagnosticado com uma lesão ligamentar colateral medial no joelho direito após sofrer uma pancada na vitória contra o Imperatriz-MA, no sábado (28), no Presidente Vargas (PV), na Copa do Nordeste.

A estimativa de retorno do departamento médico tricolor é motivada pelo tipo de tratamento, que é mais conservador. Logo, sem necessidade de cirurgia, mas precisando intensificar o fortalecimento.

O detalhe é que a referida partida marcava o retorno do arqueiro de 37 anos aos gramados após cinco meses fora. No período, se tratou de uma lesão séria no ombro e também foi envolvido em uma negociação frustrada junto ao Corinthians - o time paulista alegou que o atleta não estava apto.

O próximo compromisso tricolor é sábado (5), diante do Juventude, às 16h, pela 3ª rodada da Série B. Sem João Ricardo, as alternativas do técnico Thiago Carpini são Brenno, Vinicius Silvestre e Magrão.