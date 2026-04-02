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Ceará inicia preparação para enfrentar o Cuiabá pela Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (4), na Arena Pantanal

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 19:02)
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Legenda: Ceará enfrenta o Cuiabá na próxima rodada da Série B.
Foto: Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará realizou o primeiro treinamento com foco no duelo contra o Cuiabá. Nesta quinta-feira (4), o grupo se apresentou para as atividades na sede do CA Valinhense, em Valinhos, cidade vizinha a Campinas. 

O técnico Mozart comandou um treino técnico. Apenas os atletas que não iniciaram no duelo da última quarta-feira (1º), contra a Ponte Preta, foram a campo. Os demais, que entraram na partida, fizeram trabalhos recuperativos. 

O grupo vai realizar mais um treinamento nesta sexta-feira (3), antes de embarcar para Cuiabá, onde enfrenta a equipe da cidade. A última atividade será no CT da Ponte Preta. O embarque será no início da tarde. 

Ceará e Cuiabá se enfrentam no sábado (4), a partir das 18h (de Brasília), na Arena Pantanal. O duelo é válido pela terceira rodada da Série B do Brasileiro.

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