Vina volta de lesão e é relacionado no Ceará para jogo contra o Cuiabá; time terá outro reforço

O meia-atacante Vina recuperou-se do edema no joelho e foi relacionado no Ceará pelo técnico Mozart para a partida contra o Cuiabá, neste sábado. O jogador seguiu viagem para encontrar o restante do elenco em Campinas (SP), onde o time está treinando.

Além dele, o jovem volante João Gabriel, do time sub-20 do Vozão, também foi relacionado pelo técnico Mozart. Ele estava com a delegação do time sub-20, que enfrentou o Goiás no Brasileirão da categoria, mas agora será integrado ao time principal.

As incorporações ao grupo acontecem diante dos muitos desfalques que o Ceará terá para esta partida, sobretudo no setor de meio-campo. Além de Zanocelo e Dieguinho, no departamento médico, Lucas Lima foi expulso contra a Ponte Preta.

O Ceará enfrenta o Cuiabá fora de casa, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), no sábado, às 18h, pela terceira rodada da Série B do Brasileirão.