Análise: Ceará empata por limitações da Ponte Preta e escolhas de Mozart seguem questionáveis
Alvinegro buscou empate fora de casa, mas muito pela fragilidade do time paulista. Mozart escalou três zagueiros, manteve Fernandinho, colocou Matheusinho e não usou Melk
Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
O Ceará empatou em 1 a 1 com a Ponte Preta, na noite desta quarta-feira (2), e segue sem vencer na Série B. Em que pese a expulsão exagerada de Lucas Lima, foi mais um jogo preocupante do Alvinegro, que empatou mais pela limitação da Ponte Preta que por outra coisa.
Não é a toa que o time paulista tem 1 vitória, 1 empate e 9 DERROTAS no ano - e foi rebaixada no Paulista sem ganhar nenhum jogo - além de viver uma crise econômica gigante.
É um time limitadíssimo.
Não é porque empatou que tudo vai estar ótimo.
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