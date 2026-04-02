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Análise: Ceará empata por limitações da Ponte Preta e escolhas de Mozart seguem questionáveis

Alvinegro buscou empate fora de casa, mas muito pela fragilidade do time paulista. Mozart escalou três zagueiros, manteve Fernandinho, colocou Matheusinho e não usou Melk

Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
André Almeida

O Ceará empatou em 1 a 1 com a Ponte Preta, na noite desta quarta-feira (2), e segue sem vencer na Série B. Em que pese a expulsão exagerada de Lucas Lima, foi mais um jogo preocupante do Alvinegro, que empatou mais pela limitação da Ponte Preta que por outra coisa.

Não é a toa que o time paulista tem 1 vitória, 1 empate e 9 DERROTAS no ano - e foi rebaixada no Paulista sem ganhar nenhum jogo - além de viver uma crise econômica gigante.

É um time limitadíssimo.

Não é porque empatou que tudo vai estar ótimo.

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