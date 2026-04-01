Ceará tem quase o dobro da média de público do Fortaleza em 2026; veja números
Ao todo, cada time atuou em nove partidas como mandante
O Clássico-Rei caminha como rivalidade em campo e também nas arquibancadas, com a média de público ao longo da temporada de 2026. Com nove jogos como mandante para cada um, o Ceará tem até agora quase o dobro da marca registrada do Fortaleza: são 14.294 torcedores contra 7.799.
O levantamento é do pesquisador João Ricardo de Oliveira, com dados até a última terça-feira (31). E contabiliza os públicos no Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B.
O detalhe é que, em todos os torneios, o Vovô supera o Leão. Vale ressaltar, no entanto, que a adesão das torcidas está baixa após o rebaixamento, com os times mandando jogos na Arena Castelão e no Presidente Vargas (PV). A expectativa é que haja aumento com melhores resultados.
O maior público do futebol cearense no ano foi durante a finalíssima do Estadual, vencida nos pênaltis pelo Fortaleza, mas com mando do Ceará. O total de presentes no Castelão foi de 49.240.
Públicos de Ceará e Fortaleza em 2026
Ceará (média de 14.294 torcedores)
- Campeonato Cearense: média de 17.414 (6 jogos)
- Copa do Nordeste: média de 6.750 (1 jogo)
- Copa do Brasil: média de 8.772 (1 jogo)
- Série B: média de 8.650 (1 jogo)
Fortaleza (média de 7.799 torcedores)
- Campeonato Cearense: média de 8.742 (6 jogos)
- Copa do Nordeste: 5.090 (1 jogo)
- Copa do Brasil: 5.071 (1 jogo)
- Série B: 7.584 (1 jogo)