Ceará tem quase o dobro da média de público do Fortaleza em 2026; veja números

O Clássico-Rei caminha como rivalidade em campo e também nas arquibancadas, com a média de público ao longo da temporada de 2026. Com nove jogos como mandante para cada um, o Ceará tem até agora quase o dobro da marca registrada do Fortaleza: são 14.294 torcedores contra 7.799.

O levantamento é do pesquisador João Ricardo de Oliveira, com dados até a última terça-feira (31). E contabiliza os públicos no Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B.

O detalhe é que, em todos os torneios, o Vovô supera o Leão. Vale ressaltar, no entanto, que a adesão das torcidas está baixa após o rebaixamento, com os times mandando jogos na Arena Castelão e no Presidente Vargas (PV). A expectativa é que haja aumento com melhores resultados.

O maior público do futebol cearense no ano foi durante a finalíssima do Estadual, vencida nos pênaltis pelo Fortaleza, mas com mando do Ceará. O total de presentes no Castelão foi de 49.240.

Públicos de Ceará e Fortaleza em 2026

Ceará (média de 14.294 torcedores)

Campeonato Cearense: média de 17.414 (6 jogos)

Copa do Nordeste: média de 6.750 (1 jogo)

Copa do Brasil: média de 8.772 (1 jogo)

Série B: média de 8.650 (1 jogo)

Fortaleza (média de 7.799 torcedores)