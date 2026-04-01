CBF divulga datas da 5ª Fase da Copa do Brasil; Veja jogos de Ceará e Fortaleza
Partidas serão realizadas no fim de abril e início de maio
Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 18:23)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou a tabela da 5ª Fase da Copa do Brasil. Com jogos de ida e volta, realizadas no fim de abril e início de maio, Ceará e Fortaleza conheceram as datas e horários de seus jogos.
Jogos de Ida
22/04 - 20h30
Fortaleza x CRB - Arena Castelão, em Fortaleza
23/04 - 19h
Atlético-MG x Ceará - Arena MRV, em Belo Horizonte
Jogos de volta
13/05 - 21h30
Ceará x Atlético-MG - Arena Castelão, em Fortaleza
14/05 - 21h30
CRB x Fortaleza - Rei Pelé, em Maceió
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