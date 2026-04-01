CBF divulga datas da 5ª Fase da Copa do Brasil; Veja jogos de Ceará e Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou a tabela da 5ª Fase da Copa do Brasil. Com jogos de ida e volta, realizadas no fim de abril e início de maio, Ceará e Fortaleza conheceram as datas e horários de seus jogos.

Jogos de Ida

22/04 - 20h30

Fortaleza x CRB - Arena Castelão, em Fortaleza

23/04 - 19h

Atlético-MG x Ceará - Arena MRV, em Belo Horizonte

Jogos de volta

13/05 - 21h30

Ceará x Atlético-MG - Arena Castelão, em Fortaleza

14/05 - 21h30

CRB x Fortaleza - Rei Pelé, em Maceió