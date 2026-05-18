Ancelotti explica convocação de Neymar e projeta Brasil na Copa do Mundo 2026

O técnico Carlo Ancelotti falou sobre a convocação da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (18). Em entrevista exclusiva ao Jornal Nacional, da Rede Globo, o italiano falou sobre a expectativa da torcida diante do empenho da equipe e da escolha por Neymar, camisa 10 do Santos. Ele revelou que a lista final foi definida ao meio-dia.

“Quando eu cheguei aqui, Neymar tinha problemas físicos. Falamos sempre, em todas as coletivas feitas, das condições físicas dele. Nos últimos tempos, ele começou a jogar com continuidade e mostrou boa condição física. Por isso, eu não precisava testá-lo. Assim como não precisava testar o goleiro Weverton, goleiro do Grêmio…”, afirmou o técnico.

“Pensamos que estavam bem fisicamente e que, por sua experiência, seu talento e qualidade. Ele pode acrescentar algo bonito à equipe. Eu não estou focando no individual do jogador, mas no que o jogador pode ajudar para construir um coletivo que seja resiliente. Se ele merecer ser titular, será titular. Ele tem o mesmo papel dos outros 25. Quem merece vai jogar”, completou.

Vitorioso como técnico em clubes, como no Real Madrid, Ancelotti comanda uma seleção pela primeira vez na carreira. O técnico também é o primeiro estrangeiro a comandar a Canarinho.

“A responsabilidade aumenta. Pois estamos fazendo um trabalho para um povo que ama o futebol. Um povo que tem a melhor seleção do mundo da história. (...) Acho que vamos fazer uma boa Copa do Mundo e, possivelmente, tentar ganhar”, declarou.

“Honestamente, não sinto pressão. Sinto alegria de preparar uma Copa do Mundo com o Brasil. Não é uma seleção normal. É verdade que sou estrangeiro, mas a recepção aqui pra mim foi muito bonita. O brasileiro tem energia, é humilde. Parece um pouco do meu caráter. Eu me sinto acolhido. Gosto deste país. A expectativa é normal. Brasil não pode só pensar em participar de uma Copa do Mundo quando já ganhou cinco taças”, finalizou.

A Copa do Mundo terá início no dia 11 de junho. A seleção brasileira estreia no dia 13, quando enfrenta o Marrocos. A competição será realizada em três países: Canadá, Estados Unidos e México.