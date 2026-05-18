Veja a Seleção Brasileira ideal de todos os tempos

A Seleção Brasileira detém o recorde de títulos da Copa do Mundo, com cinco taças, e isso é muito fruto do alto índice de craques que passaram pelo país. Atletas como Pelé, o Rei do Futebol, são astros geracionais, parte da cultura internacional do esporte, e sinônimo da grandeza de talentos do Brasil. Deste modo, a missão é tentar escalar o “time ideal” brasileiro.

O Mundo é uma Copa, seção do Diário do Nordeste que conta curiosidades das equipes envolvidas na disputa do Mundial de 2026, detalha quem são os 11 nomes escolhidos no 5º episódio do quadro.

Seleção Brasileira de todos os tempos

O esquema tático escolhido foi o 4-3-3. No exercício, pela grandeza dos jogadores, é impossível não cometer injustiças futebolísticas tamanha a diversidade de opções para cada posição - o que explica o Brasil, sim, ser o país do futebol. Por isso, vale ressaltar que tudo que foi descrito é subjetivo.

GOL - Gilmar

Único goleiro a conquistar duas Copas do Mundo como titular absoluto (1958 e 1962), participou também do Mundial de 1966. Mais vitorioso da posição, era incontestável na época, quando somou 94 jogos pela Seleção Brasileira. Na carreira, atuou no maior Santos de todos os tempos com Pelé.

LAD - Carlos Alberto Torres

Conhecido como “Capita”, era capitão da Seleção Brasileira de 1970, que conquistou o tri mundial, eternizada por muitos como a maior time da história do futebol. Revolucionou a posição ao criar o “lateral ofensivo”, deixando a defesa para fazer gols. Na carreira, também fez parte Santos de Pelé.

ZAG - Bellini

Inventor do ato de erguer a taça da Copa, ao ser campeão como capitão do Brasil de 1958, também conquistou o torneio em 1962, ganhando uma estátua em homenagem na entrada do Maracanã. Ídolo do Vasco, é um dos zagueiros que mais atuou como titular da Seleção até hoje, com 51 jogos.

ZAG - Aldair

Parte da Seleção Brasileira por uma década inteira, foi campeão mundial em 1994, sendo um dos pilares defensivos da equipe que ganhou o tetracampeonato. Sinônimo de elegância por não fazer faltas, é um dos maiores ídolos da história da Roma-ITA, onde teve o número 6 aposentado do clube.

LAE - Roberto Carlos

Campeão mundial em 2022, é o 2º jogador com mais jogos pela Seleção Brasileira, com 126 partidas oficiais entre 1992 e 2006. Com carreira muito vitoriosa, fez parte dos “galáticos” do Real Madrid, já foi eleito o 3º melhor do mundo, fez mais de 120 gols na carreira e ficou famoso pela força do chute.

VOL - Didi

Bicampeão mundial em 1958 e 1962, sendo eleito o craque do torneio em 58, o “Maestro”, como era chamado no Brasil, ganhou outro apelido da imprensa do exterior: “Mr. Football”, pelo domínio absoluto do jogo. Em campo, além de multicampeão, inventou a “Folha Seca”, uma batida especial.

MEI - Zico

Considerado por Pelé como o “melhor jogador do Brasil depois do Rei”, nunca foi campeão mundial, mas ostenta recordes e marcas pelo país, sendo ídolo máximo do Flamengo e maior artilheiro do clube, com 509 gols, tendo 66 pela Seleção Brasileira. Em Copas, disputou em 1978, 1982 e 1986.

MEI - Pelé

Maior jogador de futebol de todos os tempos, é o único tricampeão mundial (1958, 1962 e 1970), com a primeira conquista quando tinha apenas 17 anos. Principal ídolo do Santos, que foi o clube de maior expressão global na época, o "Rei" é o jogador com mais gols na história segundo o Guinness: 1.283.

ATA - Garrincha

Bicampeão mundial em 1958 e 1962, foi o primeiro da história a conquistar em uma única edição (58): título da Copa, Bola de Ouro e Chuteira de Ouro. Tido como o primeiro grande driblador do mundo, tem a incrível marca de 61 jogos e só uma derrota enquanto jogou pela Seleção Brasileira.

ATA - Romário

O “baixinho” foi campeão mundial em 1994, quando também foi eleito o melhor jogador do mundo. Na história é o 4º maior artilheiro da Seleção Brasileira, com 55 tentos oficiais. Com uma carreira repleta de artilharias no país e no exterior, é um dos poucos depois de Pelé que também fez mil gols.

ATA - Ronaldo

Conhecido como “Fenômeno”, tem dois títulos mundiais (1994 e 2002), além de três Bolas de Ouro de melhor do mundo: 1996, 1997 e 2002. Multicampeão, é o brasileiro com mais gols em Copas, totalizando 15, e o que mais fez em mata-mata (10). Na Seleção, é o 3º principal artilheiro, com 62.