Fortaleza repete 2023 e iguala 2º melhor início desde que voltou à Série A

Invicto em casa, quatro jogos seguidos sem derrotas, com três vitórias no período e salto na classificação. O Fortaleza está embalado na Série A do Campeonato Brasileiro, e o bom momento resulta em campanha muito positiva, tanto é que o Tricolor igualou o 2º melhor início desde que voltou à Série A.

Em 12 jogos, o Leão do Pici possui 20 pontos conquistados e ocupa a 8ª colocação. O desempenho é igual ao de 2023, ano em que o time comandado por Juan Pablo Vojvoda possuía exatamente a mesma pontuação.

A campanha só fica atrás da de 2021. Na ocasião, após 12 jogos, o Fortaleza somava 24 pontos. Naquele ano, o primeiro do treinador argentino comandando o clube, o Laion fez a melhor campanha de um time nordestino na era dos pontos corridos.

O comparativo mostra que a campanha de 2024, apesar de alguns ajustes necessários, tem um saldo positivo e aponta caminho para buscar o G-10 do Brasileirão pelo 4º ano consecutivo.

DESEMPENHO DO FORTALEZA APÓS 12 PRIMEIROS JOGOS NA SÉRIE A

2019 - 14 pontos

2020 - 16 pontos

2021 - 24 pontos

2022 - 7 pontos

2023 - 20 pontos

2024 - 20 pontos