CBF divulga análise do VAR para segundo gol de Pedro Raul em Ceará x Vasco

A CBF divulgou, nesta quarta-feira (16), o áudio do VAR que analisa o segundo do Ceará diante do Vasco. O árbitro responsável pela análise checou possível impedimento de Pedro Raul no segundo gol do jogador. As equipes se enfrentaram na quarta rodada do Brasileirão.

Do campo, o árbitro Dênis da Silva Ribeiro afirma: "Para mim, gol legal!"

Da cabine do VAR, comandado por Rodolpho Toski Marques, a conversa entre a equipe inicia pela checagem de posição dos jogadores para avaliar possível impedimento.

"Checando desde o início. Possível impedimento.", afirma um dos árbitros.

O lance é congelado no início da jogada. Com o decorrer, após checagem, o árbitro avalia:

"Todos habilitados. Seguem visualmente habilitados, dando condição a todos."

Em seguida, orienta passar uma linhas que triangulem a bola e a ponta do pé de Pedro Raul para concluir: "Habilitado. Não impedimento."

O camisa 9 do Alvinegro fez os dois gols da vitória por 2 a 1 diante da equipe carioca. O lance relatado no VAR é do segundo, marcado aos 35 minutos da última etapa, na Arena Castelão.

"A Comissão de Arbitragem da CBF explica as possibilidades de posição de impedimento de um jogador:

Um jogador estará em posição de impedimento se:

- qualquer parte de sua cabeça, seu corpo ou seus pés estiver no campo do adversário (excluindo-se a linha de meio de campo) e

- qualquer parte de sua cabeça, seu corpo ou seus pés estiver mais próxima da linha de fundo do campo do adversário do que a bola e o penúltimo adversário.

Nem as mãos nem os braços de nenhum jogador, incluindo os goleiros, serão considerados. Com a finalidade de determinar com clareza o impedimento, o limite superior do braço se alinha com o ponto inferior da axila.

Um jogador não estará em posição de impedimento se estiver na mesma linha:

- do penúltimo adversário; ou

- dos dois últimos adversários."

Com o resultado, o Alvinegro está em terceiro na tabela, com sete pontos somados. A equipe volta a campo na segunda-feira (21), quando enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova.