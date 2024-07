Ex-Ceará, Vagner Mancini é anunciado como novo técnico do Atlético-GO

Vagner Mancini, ex-técnico do Ceará, foi anunciado na tarde desta quinta-feira (4) como o novo técnico do Atlético-GO, que disputa a Série A do Brasileirão 2024. Mancini retorna ao Atlético-GO após quatro anos.

“O Atlético Goianiense informa que chegou a um acerto para o retorno do técnico Vagner Mancini. O treinador de 57 anos está de volta ao Dragão do Brasil após 4 anos. [...] O técnico chega ao clube com um auxiliar técnico”, disse o clube nas redes sociais.

O anúncio da demissão de Mancini no Ceará feito na última quarta-feira (26), após derrota para a Ponte Preta, pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão 2024. Além de Mancini, deixaram o Ceará o auxiliar técnico Régis Angeli, o preparador físico Lucas Itaberaba e o analista de desempenho Cláudio Andrade.

Mancini assumiu o Ceará na reta final da Série B de 2023 e somou 44 partidas no comando do Alvinegro de Porangabuçu, com 15 vitórias, 15 empates e 14 derrotas. O principal marco da passagem foi o título do Campeonato Cearense de 2024, sobre o rival Fortaleza.