Saulo Mineiro nega salários atrasados no Ceará: ‘é boato, está tudo certo’

Saulo Mineiro, atacante do Ceará, negou que os jogadores do Vovô estejam com salários atrasados. A informação foi confirmada pelo próprio jogador na tarde desta quinta-feira (4), em Carlos de Alencar Pinto, durante entrevista coletiva.

“Em relação a isso é boato, está tudo certo. [...] Se não saiu nada daqui de dentro para fora é porque não aconteceu nada”, disse o atacante, que na última partida do Ceará, contra o Ituano, marcou três gols, sendo um dos artilheiros do time na Série B do Brasileirão.

Legenda: Saulo estreou no profissional no Uberlândia, de Minas Gerais Foto: Fabiane de Paula/SVM

Como a gente já viu em outros clubes, quando está com salário atrasado, com alguma coisa atrasada, rapidinho sai disso. Então se não saiu nada de nós, é porque está tudo certo entre a gente e o clube. Saulo Mineiro Atacante do Ceará

O Ceará atualmente se encontra impedido de registrar novos jogadores por ter sofrido um transfer ban. A punição, no entanto, não tem relação com atraso de salários, mas sim com a falta de pagamento de parcelas relacionadas à compra de Saulo junto ao Yokohama FC.

“Isso são coisas externas que a gente tenta não colocar para dentro para que não possa atrapalhar o nosso desempenho, como não está acontecendo”, completou o atacante.