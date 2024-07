Fortaleza x Fluminense: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Campeonato Brasileiro não para e, neste domingo (7), a bola vai rolar entre Fortaleza e Fluminense. As equipes se enfrentam pela 15ª rodada da Série A na Arena Castelão às 16h (horário de Brasília).

De olho no G-6 do Brasileirão, o Tricolor do Pici quer somar mais três pontos dentro de casa, onde tem sido forte nesta temporada. Dos 20 pontos somados até aqui, 15 foram conquistados como mandante.

Em uma situação bem diferente, o Fluminense é o lanterna na tabela. Com apenas uma vitória em 14 jogos, os cariocas só somam sete pontos até aqui. O novo comandante da equipe, Mano Menezes, vai disputar seu segundo jogo ao comando do time neste domingo.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida vai ser transmitida na TV Verdes Mares e no Premiere. Já na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O FORTALEZA | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

Depois de interromper a boa sequência de invencibilidade na derrota por 2x0 contra o Vasco, o Fortaleza quer rapidamente voltar a vencer. O ponto forte da equipe nesta Série A vem sendo os jogos como mandante. Dentro de casa, o Leão ainda não foi derrotado na competição.

Legenda: O Fortaleza vem de duas vitórias dentro de casa Foto: Thiago Gadelha/SVM

Para enfrentar o Fluminense, porém, ainda há muitos desfalques no elenco. Expulso na última rodada, Hércules é baixa por suspensão. Já a lista de departamento médico tricolor ainda está cheia: Moisés, Zé Welison, Calebe, Martínez e Pedro Rocha. O goleiro Santos é dúvida depois de sofrer uma infecção respiratória no meio da semana.

A notícia positiva fica para o retorno de Yago Pikachu no ataque. O camisa 22 desfalcou a equipe contra o Vasco, suspenso, e agora deve voltar a aparecer na escalação inicial de Juan Pablo Vojvoda.

COMO CHEGA O FLUMINENSE | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

Ainda no início de trabalho, Mano Menezes tem a missão de livrar o Fluminense do rebaixamento. Em seu primeiro jogo como novo comandante da equipe, conseguiu um empate contra o Internacional em 1x1, na última rodada, no Maracanã.

Para o duelo deste domingo, a equipe tem duas baixas importantes. Suspensos, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o meio-campista André vão desfalcar o Fluminense. Além disso, Terans, Lelê, Lima, Felipe Melo, Manoel, Calegari e Isaac estão lesionados e também são baixas. Assim como John Arias, que está defendendo a Colômbia na Copa América.

Marquinhos segue como dúvida para o duelo, já Marcelo deve retornar ao time, uma vez que Diogo Barbosa não poderá atuar na lateral.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Cardona, Felipe Jonatan; Pedro Augusto, Lucas Sasha, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo; Gabriel Pires, Alexsander, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Keno e Cano. Treinador: Mano Menezes.

PALPITES

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X CRB

Data: 07/07/2024

Local: Arena Castelão

Horário: 16h00 (horário de Brasília)

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda

Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (FIFA)

Assistente 2: Brigida Cirilo Ferreira (FIFA)

VAR: Daiane Muniz (FIFA)