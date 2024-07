Vídeo mostra torcedores do Ceará brigando em setor premium da partida contra o Santos, no Castelão

O final da partida entre Ceará e Santos foi marcado por tumulto no setor premium do Castelão. Torcedores alvinegros entraram em confronto entre si e foram contidos pela Polícia Militar. Um vídeo que o Diário do Nordeste teve acesso mostra parte da briga.

Procurados pela reportagem, nem Ceará, nem a Polícia Militar esclareceram detalhes sobre o ocorrido, nem as motivações, mas divulgaram notas oficiais sobre o incidente.

De acordo com informações cedidas pela assessoria do clube cearense para a equipe do Diário do Nordeste, “O clube tomou ciência pelo staff de operação de jogo. A polícia interveio rápido e conduziu os envolvidos para delegacia da Arena Castelão”.

Ao ser procurada pela reportagem, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que duas pessoas foram conduzidas ao 13º Distrito Policial, ouvidas e liberadas em seguida. Um boletim de ocorrência foi registrado para formalizar os fatos.

Veja nota da PMCE:

“A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que, durante uma partida de futebol, na noite desta sexta-feira (5), dentro da Arena Castelão, foi acionada para uma ocorrência de tumulto. Chegando ao local, uma equipe do Comando de Policiamento de Choque (CPCHOQUE) conseguiu cessar o tumulto e identificar os principais protagonistas do tumulto. Duas pessoas foram conduzidas ao 13º Distrito Policial, ouvidas e liberadas em seguida. Foi registrado um boletim de ocorrência para formalizar os fatos”.

Veja o momento da briga

Vídeo mostra torcedores do Ceará brigando em setor premium da partida contra o Santos, no Castelãohttps://t.co/YvJjKtAF7i pic.twitter.com/WQGf1TcI4l — Jogada (@diariojogada) July 6, 2024

O jogo terminou com derrota do Ceará pelo placar de 1 a 0 para o Santos. O próximo compromisso do Vovô é sexta-feira (12), às 21h30, contra o Paysandu, no estádio Curuzu.