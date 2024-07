Ceará x Santos: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de sequência positiva na Série B, o Ceará recebe o Santos nesta sexta-feira (5), às 19h, em confronto válido pela 14ª rodada da Série B. Além do encontro dos melhores ataques da segundona até aqui, a partida é marcada pela estreia de Léo Condé no comando do time de Porangabuçu. O confronto entre os dois times vêm embalados por vitórias, será na Arena Castelão, na capital cearense.

Ainda sob comando do técnico interino Anderson Batatais, o Ceará bateu o Ituano por 4 a 2 na última rodada da competição, dentro de casa. A vitória quebrou sequência de quatro jogos sem resultado positivo no elenco alvinegro. O Vozão soma 19 pontos em 13 partidas na segundona, com cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Até a estreia, Condé teve quatro dias para conversar com atletas e passar suas ideias.

O Alvinegro Praiano também vem de vitória depois de bater a Chapecoense por 1 a 0, na Vila Belmiro. Sob comando de Fábio Carille, que foi procurado pelo Corinthians, o Santos inicia a rodada na vice-liderança com 22 pontos somados em sete vitórias, um empate e cinco derrotas. Ao lado do Ceará, a equipe tem um dos melhores ataques da competição com 20 tentos marcados cada até aqui.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere e Sportv, além da rádio Verdinha FM 92,5 e do YouTube do Jogada. O torcedor pode acompanhar ainda pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

RETORNO PARA ZAGA

Para o confronto, o Ceará tem a volta de Matheus Felipe que cumpriu suspensão automática diante do Ituano. O zagueiro é mais uma opção para a defesa que Léo Condé vai montar no Ceará. Na última rodada, Ramon Menezes e David Ricardo foram os titulares na Arena Castelão. Yago e Jean Írmer, improvisado, são as outras possibilidades para a linha defensiva.

Detalhe positivo é que depois de cinco partidas na Série B, o Alvinegro de Porangabuçu volta a não ter jogadores suspensos para enfrentar o Santos. A última vez que isso aconteceu foi contra o Coritiba, pela 8ª rodada da competição, em que Vagner Mancini, naquela ocasião, não teve jogador de fora por sequência de amarelos ou vermelhos.

Neste recorte feito, o Vozão teve ausências por suspensão contra Vila Nova (Jean Írmer), Brusque (Mancini e Paulo Victor), Sport (David Ricardo), Ponte Preta (Matheus Bahia e Aylon) e Ituano (Matheus Felipe). Contra o Santos, essa não é uma preocupação maior para Condé neste momento.

Inclusive, o Ceará é o time mais indisciplinado em relação a cartões amarelos da segundona, com 51 tomados em 13 partidas até aqui. O segundo dessa lista é o Vila Nova com 49 punições com esta cor do cartão na competição.

As dúvidas para a partida ficam por conta de Richardson, Recalde e Barceló, que seguem tratando suas lesões no departamento médico do alvinegro.

MELHOR ATAQUE DA SÉRIE B

Com 20 gols marcados cada, Ceará e Santos fazem o duelo dos dois melhores ataques da competição. O Vozão subiu na lista depois dos quatro gols feitos diante do Ituano, que possui a pior defesa do campeonato até aqui. Na última rodada, o time santista foi mais econômico depois de bater a Chape por 1 a 0.

Diante do Ituano, Saulo Mineiro marcou seu primeiro hat-trick no time profissional e subiu na lista de artilheiros da segundona. Com quatro gols feitos, o “Coração Valente” divide a artilharia com Facundo Barceló. Depois deles, vêm Ramon Menezes, Lourenço e Erick Pulga com dois gols cada. O restante com um tento assinalado conta com: Janderson, Lucas Mugni, Raí Ramos, Jorge Recalde e Aylon.

Apesar de ir bem no setor ofensivo, o Vozão busca um equilíbrio e precisa melhorar defensivamente. Em 13 partidas até aqui, a equipe alvinegra teve sua defesa vazada em 17 oportunidades e figura entre as três piores defesas da Série B. Deste número, quando a lista é apenas dos jogos em casa, o Vozão sofreu sete gols.

COMO CHEGA O PEIXE

Para o duelo diante do Vozão, o Santos tem a ausência do volante João Schmidt, que cumpre suspensão automática, depois de levar o terceiro amarelo contra a Chape. Além dele, a lista de desfalques tem o atacante Guilherme, ex-Fortaleza, e do zagueiro Joaquim, atletas que eram titulares e ficaram em São Paulo tratando lesões.

Sem poder contar com o defensor, Carille tem as opções de Gil, Jair Cunha e Alex Nascimento para a vaga na zaga santista. Com isso, os dois primeiros devem formar a dupla titular contra o Vozão na noite de hoje. O time conta ainda com os experientes Giuliano, ex-seleção brasileira, e o venezuelano Otero, que atuou no Fortaleza em 2022.

A artilharia do time da Baixada Santista na Série B é puxada por Willian Bigode com quatro gols marcados, seguido por Giuliano, com três, além de Diego Pituca, Guilherme e Morelos, que somam dois marcados cada. Com um tento marcado tem: Joaquim, Pedrinho, Weslley, JP Chermont e Julio Furch.

Das cinco derrotas que o Santos sofreu na segundona, quatro foram quando atuou como visitante. Longe de seu estádio, a equipe perdeu para Amazonas, América-MG, Novorizontino e Operário. Somente em duas oportunidades o Peixe saiu vencedor fora de casa, contra Avaí e Ponte Preta. O Ceará é o oitavo adversário do Santos distante da Vila Belmiro nesta competição.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Richard; Raí Ramos, Ramon Menezes, David Ricardo e Matheus Bahia; Jean Imer, De Lucca e Lourenço; Aylon, Erick Pulga, Saulo Mineiro. Técnico: Léo Condé.

Santos: Gabriel Brazão; Aderlan, Gil, Jair Cunha e Escobar; Sandry, Diego Pituca e Giuliano; Weslley Patati (Pedrinho), Furch e Otero. Técnico: Fábio Carille.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X SANTOS

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 05/07/24 (sexta-feira)

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistente 1: Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA)

Assistente 2: Augusto Magno de Ramos (MG)

Quarto árbitro: Marianna Nanni Batalha (SP)

Árbitro de vídeo (VAR): Vinícius Gomes do Amaral (MG)

AVAR: Sidmar dos Santos Meurer (PR)