Artilheiro do Ceará, Erick Pulga vive pior momento na temporada; veja números

O Ceará tem vivido um momento complicado na temporada de 2024, e este momento a baixo está diretamente associado a má fase que o atacante Erick Pulga vem vivendo durante a Série B do Brasileirão deste ano. O ponta de 23 anos, que viveu no início deste ano o melhor momento de sua carreira e se tornou o destaque do ataque alvinegro, viu o setor ofensivo do Vovô acompanhar seu ótimo desempenho no início do ano, entretanto, as atuações não têm seguido este nível nos últimos jogos.

Na derrota para o Santos, na noite do último sábado (5), Pulga completou seu 5º jogo seguido sem conseguir participar de gols, sendo esta a maior sequência deste tipo no ano. Pulga já havia passado por um outro momento parecido na temporada. Na outra ocasião, o jovem atacante também havia passado cinco jogos sem marcar, mas, no quinto jogo, deu uma assistência para o gol de Lucas Mugni, contra o Novorizontino, pela Série B.

Além da sequência sem participação em gols, o atacante do Vovô viu sua pontaria se tornar menos eficiente. Antes do início da Série B, Pulga se tornou a principal peça ofensiva do Ceará ao marcar 9 gols em 16 jogos até então, precisando finalizar pouco mais de cinco vezes para marcar um gol. Contudo, nesta Segundona, Pulga viu seu número de gols cair consideravelmente e suas finalizações se tornarem imprecisas.

Até este momento da competição, Pulga é o jogador que mais finalizou na Série B (empatado com o atacante da Ponte Preta, Matheus Régis, com 33 finalizações cada), porém, conseguindo marcar, apenas, 2 gols na competição. Essa diferença nos gols marcados triplicou a quantidade de finalizações que o ponta precisa realizar para conseguir marcar um gol.

VEJA NÚMEROS DE PULGA NA TEMPORADA

NÚMEROS DE PULGA NAS DEMAIS COMPETIÇÕES DO ANO

9 gols em 16 jogos (média de 0,56)

2 assistências em 16 jogos (média de 0,12)

11 participações em gols em 16 jogos (média de 0,68)

28 finalizações certas (média de 1,75 por jogo)

24 finalizações erradas (média de 1,5 por jogo)

52 Finalizações totais (média de 3,25)

Média de 5,78 finalizações para marcar 1 gol

NÚMEROS DE PULGA NA SÉRIE B

2 gols em 12 jogos (média de 0,17)

0 assistências em 12 jogos

12 finalizações certas (média de 1 por jogo)

21 finalizações erradas (média de 1,75 por jogo)

33 finalizações totais (média de 2.75 por jogo)

Jogador que mais finalizou na Série B

Média de 16,5 finalizações para marcar 1 gol

*Sob supervisão de Denise Santiago.