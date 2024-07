Após choque de cabeça, David Ricardo, do Ceará, recebe alta médica e segue em observação

O zagueiro do Ceará, David Ricardo, passou por exames de imagens e recebeu alta médica, após um choque de cabeça contra o goleiro do Santos, Gabriel Brazão, em partida realizada nesta sexta-feira (5). Segundo comunicado divulgado pela assessoria do clube, o atleta seguirá com o protocolo de concussão nos próximos dias, sob rotina de repouso e observação.

O jogador foi acompanhado pelo Dr. Joaquim Garcia e o fisioterapeuta Matheus Marques.

O lance aconteceu aos 55 minutos do 2º tempo, e David teve atendimento em campo durante sete minutos. Posteriormente, ele foi imobilizado pelos médicos do Ceará ainda no gramado e deixou o estádio de ambulância.

Legenda: Zagueiro do Ceará, David Ricardo, após choque com o goleiro do Santos Foto: KID JUNIOR / SVM

A partida era válida pela 14ª rodada da Série B e terminou com derrota do Ceará pelo placar de 1 a 0 para o Santos. O próximo compromisso do Vovô é sexta-feira (12), às 21h30, contra o Paysandu, no estádio Curuzu.