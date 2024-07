David Ricardo sai de ambulância após choque com goleiro do Santos e fará exames no hospital

A partida entre Ceará e Santos no Castelão na noite desta sexta-feira (5) pela Série B, foi marcada por um susto com o zagueiro alvinegro David Ricardo. Ele se chocou com o goleiro Brazão, do Santos, aos 55 minutos do 2º tempo, teve uma concussão, sendo atendido por 7 minutos.

Ele foi imobilizado pelos médicos do Ceará ainda no gramado e deixou o estádio de ambulância.

Como se tratou de uma concussão, o clube pode realizar uma substutuição extra, entrando Jean Irmer no lugar de David Ricardo.

Legenda: David Ricardo é atendido pelos médicos do Ceará após choque com goleiro do Santos Foto: KID JUNIOR / SVM

Após a partida, o Ceará divulgou um boletim sobre o jogador:

"O atleta David Ricardo está consciente e, seguindo protocolo de concussão, fará exames de imagem no Hospital Regional da Unimed".