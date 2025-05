Vasco terá desfalques contra o Fortaleza em estreia de Diniz em São Januário; veja escalação

O Vasco deve ter pelo menos cinco desfalques contra o Fortaleza, na nona rodada da Série A do Brasileirão 2025. Fernando Diniz não poderá contar com os zagueiros Lucas Freitas e Lemos, os meias Estrella e Payet e o atacante David, todos no departamento médico.

A partida contra o Fortaleza, neste sábado (17), marcará a estreia de Fernando Diniz em São Januário nesta passagem pelo Vasco. Precisando se recuperar após derrota para o Lanús no meio de semana, o treinador deve ir com força máxima contra o Leão.

A provável escalação do Vasco para enfrentar o Fortaleza em São Januário é: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê-Tchê (Paulinho) e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Vasco e Fortaleza entram em campo neste sábado (17), às 18h30 (horário de Brasília), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar a nona rodada da Série A do Brasileirão 2025. O Vasco é o 17º colocado, enquanto o Fortaleza está na 11ª posição.