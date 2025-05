Fisioterapeuta do Fortaleza, Patrício Teixeira é convocado para Seleção Brasileira Sub-20

Fisioterapeuta do profissinal do Fortaleza, Patrício Teixeira foi convocado para servir a Seleção Brasileira Sub-20, que está em preparação para a Copa do Mundo da categoria. A competição acontece no Chile, em setembro.



Em junho, entre os dias 2 e 10, a Amarelinha realizará três jogos amistosos em Cairo, no Egito. O Brasil enfrenta a seleção da casa, além de Arábia Saudita e Coreia do Sul.



"Estou muito feliz por ter sido lembrado. Ser convocado pela Seleção Brasileira é um sonho e compartilho esse reconhecimento com os meus companheiros de Fortaleza" - comemorou Patrício.



É a primeira vez que o profissional, que está no Leão desde 2010, é convocado. A equipe comandada por Ramon Menezes é a atual campeã do Sul-Americano Sub-20. Em 2016, Patrício atuou pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) nas Olimpíadas do Rio de Janeiro.