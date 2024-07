Brasil x Uruguai: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Brasil enfrenta o Uruguai neste sábado (6), às 22 horas, no Allegiant Stadium, em Nevada (Estados Unidos), pelas quartas de final da Copa América 2024.

Onde Assistir

A partida será transmitida por: Globo, SporTV e Globoplay



Como chega a Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira chega para as quartas de finais cercada de desconfiança. A equipe canarinho fez uma 1ª Fase decepcionante, ficando em 2º lugar do Grupo D com apenas 5 pontos, atrás da Colômbia, que ficou com 7.

Os frustrantes empates com Costa Rica (0x0) e Colômbia (1x1) foram determinantes para perder a liderança da chave e encarar o favorito Uruguai logo nas quartas, chegando com dúvidas quanto a performance da equipe de Dorival Júnior.

Legenda: Dorival Júnior está sendo criticado pelo desempenho da Seleção Brasileira na Copa América Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Assim, não é exagero afirmar que o Brasil é o azarão do confronto, com o time uruguaio sendo o favorito para avançar, pelo futebol apresentado na Copa América até então.

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, admitiu oscilação, mas lembrou que a equipe está em formação.

"Essas oscilações vão acontecer, é uma equipe em formação, não podemos esquecer. Tivemos dificuldades nesta partida que não vínhamos tendo, o nível da Colômbia é diferente, vem de 25 partidas invictas, e teve peso grande. Temos de pesar várias coisas, temos de melhorar, estamos trabalhando, em muitos aspectos as coisas evoluíram. De repente, num momento ou outro teremos uma dificuldades maior em razão deste processo natural, que ninguém escapa", explicou ele.

Sobre o confronto com o Uruguai, Dorival comentou:

"De um modo geral é um grande clássico sul-americano. Um jogo importante para o Brasil e para o Uruguai. É uma equipe que merece todo respeito, vem em um processo de evolução, assim como o Brasil, que vem encontrando seus caminhos. Não tenho dúvidas que o Uruguai terá problemas contra a nossa equipe. São times que se conhecem, se respeitam, e teremos tudo para ter uma grande partida.

Sem Vini Júnior

O principal jogador da Seleção Brasileira, Vinicius Júnior, está suspenso por ter recebido o 2º amarelo diante da Colômbia. O substituto dele será Endrick, confirmado pelo treinador na coletiva de sexta-feira (5).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL

Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Paquetá; Raphinha, Endrick e Rodrygo. Técnico: Dorival Júnior

URUGUAI

Rochet; Nandéz, Ronald Araújo, Olivera e Vinã; Ugarte, Valverde e De La Cruz; Pellistri, Darwin Núñez e Maxi Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa

Ficha técnica

Data e horário: sábado, 6 de julho de 2024, às 22h (hora de Brasília)

Local: Allegiant Stadium, em Nevada (Estados Unidos)

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Cristian Navarro (ARG)

VAR: Guillermo Pacheco (MEX)