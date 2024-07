Regularizado, Léo Condé ganha condições legais de estrear pelo Ceará

Na véspera de estrear pelo Ceará, o técnico Léo Condé foi regularizado na tarde desta quinta-feira-feira (4). O nome do novo treinador alvinegro apareceu no BID e ele ganhou condições legais de comandar o Vovô na borda do gramado contra o Santos.

Condé fez o primeiro trabalho com o elenco do Ceará na segunda-feira, em Porangabuçu. Na terça, ele foi formalmente apresentado e deu as primeiras impressões que teve do Vovô. O técnico chega para a estreia, nesta sexta-feira (5), com quatro treinos junto ao grupo alvinegro e busca começar o trabalho com uma vitória.

O Ceará vem de um triunfo contra o Ituano, em casa, no fim de semana. Se bater o Santos e emendar uma sequência positiva, o time de Condé pode colar ou até entrar no G-4 da Série B do Brasileiro.