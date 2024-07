Seleção brasileira de futebol feminino é convocada para Jogos Olímpicos de Paris

O técnico Arthur Elias convocou, nesta terça-feira (2), as atletas que irão representar o Brasil no futebol feminino dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Ao todo, 18 atletas foram selecionadas para disputar a competição, um número relativamente menor que na maioria das competições internacionais, como a Copa do Mundo. Dentre as escolhidas esta a atacante Marta, que irá disputar os Jogos Olímpicos pela sexta vez.

Além da lista principal, o técnico brasileiro chamou mais quatro nomes que poderão ser utilizados em caso de eventuais cortes. Também foram incluídas outras seis atletas, que participarão dos treinamentos prévios, sendo elas: a goleira Natascha (Palmeiras), as zagueiras Mariza (Corinthians) e Vitória Calhau (Cruzeiro) e as meias Laís Estevam (Palmeiras), Letícia Monteiro (Corinthians) e Amanda Gutierres (Palmeiras).

Diferentemente da modalidade masculina, o torneio feminino não possui limite de idade em suas convocações. Sendo assim, a ideia é que essas futebolistas, mais jovens, que irão participar dos treinamentos, sejam preparadas para o futuro da seleção.

A seleção feminina confirmou sua participação nos Jogos Olímpicos Paris 2024 ainda em 2022, a partir de sua campanha na Copa América Feminina. O Brasil conquistou o título continental na ocasião.

O Brasil está no Grupo C do torneio feminino de futebol e vai estrear contra a Nigéria, no dia 25 de julho, em Bordeaux. Os outros jogos serão contra o Japão, dia 28, no Parc des Princes, em Paris, e contra a Espanha, atual campeã mundial, dia 31, novamente em Bordeaux.

VEJA AS CONVOCADAS:

GOLEIRAS

Lorena (Grêmio) e

Tainá (América-MG)

LATERAIS

Antônia (sem clube),

Tamires (Corinthians) e

Yasmim (Corinthians)

ZAGUEIRAS

Rafaelle (Orlando Pride-EUA),

Tarciane (Houston Dash-EUA) e

Thais Ferreira (Tenerife-ESP)

MEIAS

Ana Vitória (Atlético de Madrid-ESP),

Duda Sampaio (Corinthians) e

Yayá (Corinthians)

ATACANTES

Adriana (Orlando Pride-EUA),

Gabi Nunes (Levante-ESP),

Gabi Portilho (Corinthians),

Jheniffer (Corinthians),

Kerolin (North Carolina Courage-EUA),

Marta (Orlando Pride-EUA) e

Ludmila (sem clube)

SUPLENTES