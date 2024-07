Fortaleza viaja para Rio de Janeiro com retorno de Marinho, Santos e Kuscevic; veja relacionados

O Fortaleza embarcou para o Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (2), para enfrentar o Vasco pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A na quarta-feira (3). O técnico Juan Pablo Vojvoda relacionou 24 jogadores para a partida, dentre eles a principal novidade é o retorno do atacante Marinho, que ficou mais de 40 dias afastado, enquanto tratava um estiramento muscular.

O camisa 11 do Leão saiu machucado durante o último confronto contra o cruz-maltino, no dia 21 de maio, pela Copa do Brasil, o que lhe deixou afastado dos últimos 11 jogos do Tricolor do Pici. Além dele, Vojvoda também conta com o retorno do goleiro Santos. O arqueiro do Leão volta a ficar à disposição após 4 jogos sem ser relacionado.

Em contrapartida, os atacantes Moisés e Pedro Rocha, com estiramento muscular na coxa esquerda e desconforto em coxa esquerda, respectivamente, o meio-campistas Martinez, com estiramento ligamentar colateral medial joelho direito, e o volante ⁠Zé Welison, com estiramento muscular na coxa esquerda, permanecem no departamento médico do clube. Já o meio-campista Calebe segue afastado, em processo de fortalecimento muscular.

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS:

João Ricardo

Kozlinski

Santos

Tinga

Dudu

Bruno Pacheco

Felipe Jonathan

Brítez

Kuscevic

Titi

Cardona

Hércules

Pedro Augusto

Matheus Rossetto

Lucas Sasha

Kauan

Pochettino

Amorim

Marinho

Lucero

Kayzer

Machuca

Breno Lopes

Iarley