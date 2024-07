Áustria x Turquia na Eurocopa: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Áustria e Turquia entram em campo nesta terça-feira (2), às 16h (de Brasília), na Red Bull Arena, em Leipzig, para disputar as oitavas de final da Eurocopa 2024. No retrospecto geral entre as seleções são 17 jogos oficiais, com 9 vitórias da Áustria, 7 vitórias da Turquia e 1 empate.

A seleção austríaca chega para a fase de mata-mata da competição após avançar na primeira posição do Grupo D. Já a seleção turca avançou na segunda colocação do grupo F.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SporTV e Globoplay.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Áustria

Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart e Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald e Florian Grillitsch; Konrad Laimer, Christoph Baumgartner e Marcel Sabitzer; Marko Arnautović. Técnico: Ralf Rangnick.

Turquia

Mert Gunok; Mert Muldur, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci e Ferdi Kadioglu; Kaan Ayhan e İsmail Yuksek; Arda Guler, Orkun Kokçu e Kenan Yildiz; Baris Alper Yilmaz. Técnico: Vincenzo Montella.

Áustria x Turquia | FICHA TÉCNICA

Competição: Oitavas de final da Eurocopa

Local: Red Bull Arena, em Leipzig (Alemanha)

Data e Horário: terça-feira (2), às 16h (de Brasília)