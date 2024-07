Flamengo e Gabigol definem prazo para negociar saída do jogador, que interessa Palmeiras e Santos

Uma possível saída de Gabigol do Flamengo deve ser resolvida até o final da próxima semana, caso o atacante não permaneça no time carioca. Com negociações de renovação travadas, Gabriel interessa a Palmeiras, Santos e outras equipes do Brasil.

“Caso não seja viável nessa semana ou na outra a saída dele, ele continuará aqui no Flamengo fazendo e exercendo o contrato até o final. Não quer dizer que a gente vai abrir mão. A renovação continua muito difícil”, disse Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo.

Legenda: Gabigol comemora gol pelo Flamengo Foto: Marcelo Cortes / CRF

O contrato de Gabigol com o Flamengo é válido apenas até o dia 31 de dezembro de 2024. O jogador, portanto, já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. O Flamengo deseja receber uma compensação financeira no caso da saída do atacante.

“Gabriel só sai agora se tiver uma compensação financeira para o Flamengo. Se não tiver uma compensação financeira para o Flamengo, que a gente entenda ser plausível, que seja dentro das nossas análises um bom negócio para o Flamengo, ele vai ficar até o final”, disse Marcos Braz.