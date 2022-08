Ceará sonda seis treinadores no mercado, mas não avança com as negociações; veja lista

A diretoria do Ceará segue em busca de um novo técnico após a demissão de Marquinhos Santos, desligado do clube com a derrota no Clássico-Rei de domingo (14), pela Série A de 2022. Nas últimas horas, a avaliação do mercado se intensificou, com diversos nomes sondados pela gestão, mas nenhum acerto.

O Diário do Nordeste apurou que seis profissionais foram consultados, mas alegaram outros compromissos. A lista envolve: Abel Braga (mudou de função e se tornou dirigente), Ricardo Gomes (se tornou um observador da Seleção Brasileira), Vanderlei Luxemburgo (declinou por situações pessoais), Odair Hellamann (registra questões burocráticas não resolvidas no exterior), Sylvinho (deseja trabalhar nos EUA) e Renato Gaúcho (só terá um novo trabalho em 2023).

Assim, a procura por um novo comandante continua, mas o mercado é muito difícil e a gestão tenta achar uma solução. Um dos cotados é o o paraguaio Gustavo Morínigo, ex-Coritiba. A cúpula alvinegra tenta uma rápida definição para aproveitar a semana livre de jogos para o trabalho.

O elenco recebeu folga nesta segunda-feira (15) e se reapresenta na terça (16), com treino na sede, no CT de Porangabuçu, durante período da tarde. A equipe volta a campo no domingo (21), contra o RB Bragantino, às 18h, no estádio Nabi Abi Chedid, em São Paulo, pela 23ª rodada do Brasileirão.

O grande desafio é recuperar o aspecto psicológico do grupo, recentemente eliminado da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. Na 1ª divisão, não vence há quatro partidas e caiu para a 14ª posição, com 25 pontos, apenas dois de distância da zona de rebaixamento, ligando um alerta.

Gustavo Morínigo

Legenda: O técnico Gustavo Morínigo tem cinco desfalques para enfrentar o Fortaleza Foto: divulgação / Coritiba

O paraguaio Gustavo Morínigo, de 45 anos, está livre no mercado desde a demissão no Coritiba, no domingo (14). Com trajetória vitoriosa no Paraguai, chegou ao Coxa e teve um bom desempenho, com acesso na Série B (2021) e o título do Campeonato Paranaense (2022). Ao todo, foram 99 jogos, com 43 vitórias, 22 empates e 34 derrotas - aproveitamento de 50,8%.

Vale ressaltar que, no momento da saída de Dorival Júnior, o Ceará sondou Morínigo, mas recebeu a recusa porque o treinador tinha contrato com o time paranaense. Na época, o clube fechou com Marquinhos Santos.

Despedida de Marquinhos Santos

Legenda: O técnico Marquinhos Santos deixou o comando do Ceará em 2022 Foto: Fabiane de Paula / SVM

Por meio de nota oficial, o técnico Marquinhos Santos se despediu do Ceará e agradeceu pelo apoio. “Gostaria de agradecer por todo o apoio durante o período em que estive no comando do Ceará Sporting Club. Vivemos grandes momentos que ficarão guardados em minha memória, especialmente nas lindas festas promovidas pela torcida, com o Castelão lotado”, destacou.

O profissional foi anunciado pelo clube em junho de 2022 para substituir Dorival Júnior, que se transferiu ao Flamengo. Na passagem, registrou 17 jogos, com seis vitórias, cinco empates e seis derrotas - com 45% de aproveitamento. O rendimento na Série A foi decisivo para a saída.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil