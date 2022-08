Vanderlei Luxemburgo é procurado pelo Ceará para assumir comando técnico

O Ceará trabalha na busca de um novo técnico. Vanderlei Luxemburgo é um dos nomes cotados para assumir o Alvinegro após demissão de Marquinhos Santos. O clube já teria procurado o treinador, mas nenhum acordo chegou a ser firmado oficialmente. A informação é do ge.globo.

Marquinhos Santos foi demitido do cargo após derrota do Ceará para o Fortaleza, por 1 a 0, no último Clássico-Rei do Brasileirão, neste domingo (14). O ex-técnico comandou o alvinegro em 17 partidas, com seis vitórias, cinco empates e seis derrotas.

Professor vem aí?

Sem clube deste o fim da última temporada, quando deixou o Cruzeiro. No currículo, o professor tem dois Brasileiros conquistados pelo Palmeiras, um no comando do Corinthians, outro pelo Cruzeiro e também pelo Santos.

No comando da Selção, conquistou uma Copa América e um Torneio Pré-Olímpico Sub-23. O exepriente treinador também tem a taça da Copa do Brasil no currículo, também com o time mineiro.

O Ceará está na 14ª colocação, com 25 pontos somados. O próximo desafio do Alvinegro será o Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, domingo (21), às 18h (de Brasília). O duelo é válido pela 23ª rodada do Brasileirão.

