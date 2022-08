Após choque na cabeça, Victor Luís fica em observação por 24 horas e tranquiliza: 'Deus me protegeu'

Victor Luís divulgou mensagem na rede social para avisar que está bem e está em observação no hospital por 24 horas. O lateral-esquerdo do Ceará sofreu um choque na cabeça durante o Clássico-Rei deste domingo (14), na Arena Castelão, e deixou o campo de ambulância.

Em nota, a assessoria do clube informou que o jogador teve um trauma na cabeça, que provocou uma concussão (perda transmistória de consciência). O atleta foi atendido pelo Dr. Joaquim Garcia e deixou o estádio consciente. Depois, ele foi encaminhado para o Hospital Regional da Unimed, onde permanece em observação.

Na mensagem publicada no Instagram, o jogador agredece todo o apoio recebido.

"Estou bem, graças a Deus! Quero agradecer a todos os médicos e demais profissionais que se prontificaram a me atender imediatamente. Quero agradecer também a todos que se preocuparam comigo e a todas as orações. Sou grato por cada mensagem e comentário que recebi, a todos que me desejaram melhoras, isso é muito importante para mim. Deus foi maravilhoso mais uma vez e me protegeu de qualquer coisa pior. Ficarei 24 horas em observação, mas estou bem. Obrigado, Senhor, Tu és incrível", disse o jogador.

Legenda: Victor Luís deixa campo consciente após choque na cabeça. Foto: Reprodução/Instagram

O incidente ocorreu por volta dos 36 minutos do 2º tempo. durante disputa de bola aérea. O lateral, envolvido no lance, bateu a cabeça no cotovelo do próprio companheiro de equipe, Lucas Ribeiro. Em seguida, Victor Luís caiu no chão e ficou desacordado por instantes. O jogador logo recebeu atendimento médico.

O Vovô foi derrotado pelo Tricolor por 1 a 0. A equipe segue na 14ª colocação, com 25 pontos somados. O próximo desafio do Alvinegro será o Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, domingo (21), às 18h (de Brasília). O duelo é válido pela 23ª rodada do Brasileirão.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil