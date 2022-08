Victor Luís deixa Clássico-Rei de ambulância após choque de cabeça

O lateral-esquerdo Victor Luís, do Ceará, foi para um hospital após um choque de cabeça durante o Clássico-Rei deste domingo (14), na Arena Castelão, pela Série A do Brasileirão. Na ocasião, o jogador disputava uma bola aérea, sentiu o contato e ficou no gramado até o atendimento.

Em nota, a assessoria do Ceará informou que o jogador teve um trauma na cabeça, que provocou uma concussão - perda transitória de consciência. O atleta foi atendido pelo Dr. Joaquim Garcia e está consciente. Seguindo protocolo, ele foi encaminhado para o Hospital Regional da Unimed e vai realizar examaes de imagem.

O lateral-esquerdo recebeu uma proteção no pescoço no momento da retirada. Os demais companheiros se solidarizaram, mostraram preocupação e até sinalizaram para entrada da ambulância.

O lance ocorreu aos 40 minutos do 2º tempo, com Victor Luís substituído de imediato por Bruno Pacheco. A saída da ambulância foi aplaudida pelas duas torcidas no estádio.