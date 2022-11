Ceará tem negociações avançadas para adquirir David Ricardo em definitivo; veja valor e contrato

O Ceará tem negociações avançadas com o Fluminense-PI para efetuar a aquisição do zagueiro David Ricardo em definitivo.

Para adquirir o atleta, o Ceará desembolsará R$ 400 mil, com a primeira parcela sendo paga em 31 de dezembro, no valor de R$ 200 mil. A conclusão do pagamento será realizado em fevereiro de 2023.

O Diário do Nordeste apurou que o vínculo de David Ricardo com o Alvinegro de Porangabuçu será de três temporadas (até 2026) com opção de renovação por mais dois anos.

O zagueiro chegou ao Ceará neste ano para integrar a equipe Sub-20. Após boas atuações na categoria de base, o atleta foi integrado ao profissional. Na reta final da Série A, assumiu a titularidade na ausência de Messias.

Na temporada, o atleta, de 19 anos, disputou seis partidas pelo time profissional. No Sub-20, participou de 13 confrontos, com dois gols marcados.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil