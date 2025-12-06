Palmeiras terá time alternativo em duelo decisivo contra o Ceará; veja provável escalação

Diário do Nordeste
Jogo será decisivo para o Vozão na Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:13)
Jogada
Legenda: Apesar das baixar, o Palmeiras jogará com o ataque titular para o jogo contra o Ceará
Foto: Nelson Almeida / AFP

Com a última rodada do Campeonato Brasileiro sem impacto na sua classificação final, o Palmeiras viaja para enfrentar o Ceará neste domingo (7) apenas para cumprir tabela. A partida, porém, tem peso para o Vozão, que ainda luta diretamente contra o rebaixamento e precisa da vitória para permanecer na Série A.

Para o confronto no Castelão, o técnico Abel Ferreira será obrigado a realizar mudanças importantes na equipe. O lateral-esquerdo Piquerez está suspenso após a expulsão na vitória sobre o Atlético-MG, enquanto Raphael Veiga cumprirá suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos.

Com essas baixas, Jefté aparece como o principal candidato a assumir a lateral esquerda, enquanto Aníbal Moreno, Bruno Fuchs e Maurício disputam vagas no meio-campo e no setor ofensivo. Há também a possibilidade de Abel promover minutos a jogadores que tiveram menos oportunidade ao longo da temporada, aproveitando o caráter menos decisivo da partida para o Palmeiras.

Escalação Palmeiras

A provável escalação que deve iniciar o duelo tem: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Jefté; Aníbal Moreno (ou Fuchs), Andreas Pereira e Maurício; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

Do outro lado, o Ceará entra em campo sob pressão máxima. Com chances reais de escapar do rebaixamento, o Vozão depende de um triunfo diante de sua torcida para garantir a permanência na elite. A expectativa é de estádio lotado e clima decisivo.

