Copa do Nordeste terá Clássico-Rei em março; veja tabela detalhada

A tabela básica da 1ª fase da Copa do Nordeste foi divulgada pela Diretoria de Competições da CBF nesta quarta-feira (23). Ceará e Fortaleza vão se enfrentar na 6ª rodada, em março de 2023. Regulamento Específico e o Plano de Ação também estão disponíveis.

Doze times vão participar da competição. Além de Fortaleza e Ceará, Bahia, Sport, CRB, Sampaio Corrêa, Náutico, ABC-RN, Campinense, Sergipe, Atlético de Alagoinhas e Fluminense-Pi estarão no torneio. Locais e horários de jogos ainda não foram divulgados.

A 2ª Fase do torneio está prevista para os dias 25 ou 26 de março. A semifinal será entre os dias 28 e 29 do mesmo mês. O primeiro jogo da final será em 19 de abril e o segundo no dia 3 de maio.

VEJA JOGOS DE CEARÁ E FORTALEZA NA 1ª FASE

21 ou 22 de janeiro

Fortaleza x Campinense

Time a ser definido em eliminatória x Ceará

4 ou 5 de fevereiro

ABC-RN x Fortaleza

Ceará x Sampaio Corrêa

14 ou 15 de fevereiro

Ceará x Sport

Bahia x Fortaleza

17 ou 18 de fevereiro

Fortaleza x Time a ser definido em eliminatória

CRB x Ceará

22 ou 23 de fevereiro/28 de fev ou 1 de março

Fluminense x Ceará

Fortaleza x Sergipe

4 ou 5 de março

Ceará x Fortaleza

7 ou 8 de março ou 14 ou 15 de março

Eliminatória x Ceará

Fortaleza x Náutica

21 ou 22 de março

Eliminatória x Fortaleza

Ceará x Atlético de Alagoinhas