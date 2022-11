Fortaleza recusou propostas por cinco jogadores em reta final da Série A; veja nomes

O Fortaleza encerrou a Série A de 2022 com uma campanha histórica, que resultou em um caminho inédito: da lanterna no 1º turno à classificação para a Libertadores de 2023. E na reta final do Brasileirão, a diretoria resistiu à pressão do mercado para priorizar o desempenho esportivo.

O Diário do Nordeste apurou que a gestão recusou propostas e sondagens do cenário internacional por cinco jogadores. A lista tinha: o zagueiro Benevenuto, o volante Hércules, o meia Lucas Crispim e os atacantes Moisés e Romarinho. O foco era manter o elenco para o treinador argentino Vojvoda.

Os contatos são mantidos em sigilo, mas a reportagem apurou que uma oferta superou o valor da negociação do atacante David ao Internacional - recorde do futebol cearense, de R$ 10,8 milhões.

Assim, a gestão mostrou ambição esportiva junto à comissão. Ao longo do ano, a única saída fora do planejamento foi a do ala Yago Pikachu, que teve a multa rescisória paga pelo Shimizu S-Pulse, do Japão. As demais, como empréstimos de Renato Kayzer e Igor Torres, foram alinhadas.

Legenda: O volante Hércules foi um dos atletas mais buscados no mercado na reta final da Série A Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Fortaleza se estruturou para fazer história em 2022 e conseguiu a temporada mais vitoriosa dos 104 anos de fundação. Forneceu recursos para o desenvolvimento do trabalho, realizou a aquisição de jogadores, manteve os principais ativos e teve retorno de mais de R$ 60 milhões em premiações.

Saídas do elenco

Com a renovação de Vojvoda até o fim de 2024 , o Fortaleza intensifica a análise do elenco. A expectativa é de que o treinador realize um raio-x dos ativos nas próximas semanas, quando retornar o período de férias com a família.

O objetivo será definir com quais jogadores deve contar para 2023. Após esse processo, o foco será a lista de quais prioridades de contratação, que já foram mapeadas e adiantadas junto ao departamento de futebol. A tendência é de apresentar um grupo de jogadores maior para o início da temporada: cerca de cinco contratações devem ser feitas. Com o mercado aquecido e os atletas valorizados, para uma venda ocorrer é necessária um valor significativo para o clube cearense. A gestão não trata nenhum jogador como inegociável no momento e, se existir uma saída, deve haver também uma recomposição de um atleta com nível similar no mercado. Elenco do Fortaleza para 2023 Goleiros : Fernando Miguel (2023), Kennedy (2023) e Luan Polli (2023).

: Fernando Miguel (2023), Kennedy (2023) e Luan Polli (2023). Zagueiros : Benevenuto (2026), Titi (2023), Brayan Ceballos (2023), Habraão (2024) e Brítez (2024).

: Benevenuto (2026), Titi (2023), Brayan Ceballos (2023), Habraão (2024) e Brítez (2024). Lateral-esquerdo : Bruno Melo (2023 - estava no Corinthians )

: Bruno Melo (2023 - estava no ) Lateral-direito : Tinga (2023), Landázuri (2023) e Vitor Ricardo (2023).

: Tinga (2023), Landázuri (2023) e Vitor Ricardo (2023). Volantes : Felipe (2023), Fabrício Baiano (jul/2024), Ronald (2024), Lucas Sasha (2024), Matheus Jussa (2024 - estava no Qatar SC, do Catar ), Hércules (2026) e Zé Welison (2026).

: Felipe (2023), Fabrício Baiano (jul/2024), Ronald (2024), Lucas Sasha (2024), Matheus Jussa (2024 - estava no ), Hércules (2026) e Zé Welison (2026). Meias : Lucas Crispim (2023), Matheus Vargas (2023), Sammuel (2024) e Luiz Henrique (2023 - estava no Vasco ).

: Lucas Crispim (2023), Matheus Vargas (2023), Sammuel (2024) e Luiz Henrique (2023 - estava no ). Atacantes: Silvio Romero (2023), Robson (2023), Pedro Rocha (2023), Depietri (jul/2024), Igor Torres (2024 - estava no Bahia), Gustavo Coutinho (2024 - estava no Sport), Moisés (2024), Romarinho (2024), Edinho (2024 - estava no Juventude), Thiago Galhardo (2024), David Da Hora (2025) e Renato Kayzer (2025 - foi cedido ao Daejeon, da Coreia do Sul, mas se recupera de lesão no Tendão de Aquiles).