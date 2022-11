Presidente do Fortaleza fala sobre Bruno Pacheco, João Ricardo, Felipe Jonatan e mercado

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, participou do programa Jogada 1º Tempo nesta segunda (21), e falou sobre as movimentações do mercado para 2023. Após especulações, o dirigente negou propostas para o goleiro João Ricardo e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, ambos do Ceará.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza “Sobre o João Ricardo, não tivemos nenhum contato, infelizmente vou desmentir o colega de outra emissora. Acho um bom goleiro sim. Ele pode vir? A porta está aberta, mas renovamos o Fernando Miguel, tem o Polli, que ainda nem jogou, então ele é um goleiro interessante, mas não fizemos contato. E o Pacheco é um bom lateral, mas eu não sei nem a situação dele no Ceará. Existe um respeito [...] Não sei o que o Ceará vai fazer, temos um respeito que precisa ser mantido”.

Além da dupla, Paz comentou sobre o possível interesse do clube em outros dois nomes para o próximo ano: o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, do Santos, e o meia Wellington Rato, do Atlético-GO.

“O Felipe pertence ao Santos e tem um contrato longo, Com a possível saída do Juninho Capixaba, que está negociando com o RB Bragantino, mas ainda não está 100%, ele é uma das opções e já teve um primeiro contato. O Wellington Rato teve um ano bom, um atleta que a gente gosta, conhece do Ferroviário, acho interessante, mas é um jogador muito disputado no mercado”, afirmou.

Total de reforços

Com a renovação do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, o clube foca na montagem do elenco de 2023. Há pontos para definir, como atletas com contrato próximo do fim, e retornos de empréstimo.

“A gente quer mais um lateral-direito, mais um zagueiro, um ou dois laterais-esquerdos, o Capixaba está em aberto, mas ainda não fechou 100% Temos Hércules, zé Welison, Sasha, Ronald, Felipe, que estava treinando com o Sub-23, e aí deve ter mais um meio-campo e mais atacantes”, afirmou.

A gestão deseja manter o volante Caio Alexandre, que está emprestado até o fim de 2022 e pertence ao Vancouver Whitecaps, do Canadá. Os meias Lucas Lima e Otero serão reavaliados pelo clube.

