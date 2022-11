Bastidores de Vojvoda: o projeto do Fortaleza para a renovação até 2024

Aos 45 anos, Juan Pablo Vojvoda escolheu o projeto do Fortaleza Esporte Clube para seguir a carreira, mesmo com as opções financeiras mais vantajosas. O Diário do Nordeste apurou que a gestão fez um esforço para oferecer uma valorização salarial considerável, que não superou a concorrência do mercado, e o argentino aceitou.

O projeto tinha quatro pontos como pilares: contrato longo (dois anos de vínculo), melhoria do elenco, investimento estrutural e a ambição esportiva. O clube apresentou o que pretendia ser até 2024 e como seria essa transformação, oferecendo um papel de decisão e chave para o comandante.

Na negociação, a conclusão foi: “o Fortaleza oferece o melhor projeto para a minha carreira”. Como morou um ano e meio dentro das instalações do Pici, Vojvoda sabe que o apresentado era possível de ser feito, ainda com a estabilidade prometida pela gestão - e vivido em 2022. Assim, recusou contatos de times como Atlético-MG e Vasco.

O que o Fortaleza ofereceu?

A perspectiva de crescimento de Vojvoda inclui ferramentas para evolução do trabalho no Fortaleza. Da lista de ações que o clube mostrou para Vojvoda há tópicos como: capacitação para funcionários do Centro de Excelência e CT Ribamar Bezerra, voos fretados para reduzir o desgaste em viagens e evolução em setores como o mapeamento de mercado, de regeneração, de diagnóstico de lesão e das demais área.

Ao longo da semana, conversas diárias e as recusas ao mercado conduziram essa decisão. O aspecto da torcida e da cidade, de "gostar da paixão do Nordeste", também foram fundamentais, assim como o ambiente interno, que mostrou união na arrancada no Brasileirão de 2022. A família de Vojvoda sempre recebeu assistência do clube e sabe que, caso haja decisão de morar em Fortaleza, terá todos os recursos para a boa estadia - hoje, moram na Argentina.

No âmbito da formação do elenco, Vojvoda inicia os trabalhos no fim da próxima semana, inicialmente com a análise completo do plantel. O objetivo será definir com quais jogadores deve contar para 2023. Após o raio-x, lista quais as prioridades de contratação, que já foram mapeadas e adiantadas junto ao departamento de futebol. A tendência é de apresentar um grupo de jogadores maior para o início da temporada.

No fim, a ideia de Vojvoda como o técnico da diretoria executiva, liderada pelo presidente Marcelo Paz, com mandato até 2024. Como treinador, Vojvoda quer mudar de patamar na carreira, e acredita que o Fortaleza também pode mudar, então clube e treinador iriam se desenvolver juntos.

MARCAS DO FORTALEZA COM VOJVODA:

Libertadores (2022): classificou pela 1ª vez na história do futebol cearense e chegou às oitavas.

Série A (2022): primeiro lanterna do 1º turno que escapou do rebaixamento na história.

Série A (2022): melhor turno de um time nordestino na era dos pontos corridos, com 40 pontos.

Série A (2022): classificação de um time nordestino pelo 2º ano consecutivo à Libertadores.

Série A (2021): melhor posição de um nordestino no atual formato do Brasileirão, com G-4.

Série A (2021): melhor 1º turno da história do futebol nordestino no atual formato do Brasileirão.

Copa do Brasil (2022): deixou a competição nas quartas de final, para o Fluminense.

Copa do Brasil (2021): deixou a competição na semifinal, para o Atlético-MG.

Copa do Nordeste (2022): se sagrou campeão regional pela 2ª vez na história do clube.

Campeonato Cearense (2021-2022): conquistou o bicampeonato invicto.

Tabus: derrubou tabus de décadas do Fortaleza sem vencer no Brasileirão ao superar rivais como Atlético-MG, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Sport, América-MG, Santos e Flamengo.