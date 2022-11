Vojvoda recusa proposta do Vasco; Fortaleza aguarda resposta sobre permanência

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda recusou a proposta do Vasco para comandar o clube em 2023. Em fim de contrato com o Fortaleza, o treinador está na Argentina com a família, avalia ofertas do mercado, inclusive uma de renovação do Leão, e não aceitou a investida do time carioca, que retorna à Série A. A informação é do ge.

Assim, as expectativas aumentam sobre o destino do comandante, que também é alvo de Atlético-MG e Corinthians. O Vasco agora foca no português Antonio Oliveira, técnico do Cuiabá.

Resposta ao Fortaleza

A gestão do Fortaleza mantém expectativas positivas sobre a renovação com Vojvoda. Após a última partida pelo Brasileirão, no domingo (13), com a vitória contra o Santos que classificou o Leão para a pré-Libertadores de 2023, a cúpula leonina teve uma conversa com o técnico e concedeu um prazo de até 10 dias para uma resposta.

"A gente está esperando. Ele sabe que queremos que ele fique. Sabemos que tem uma concorrência pesada, mas nesse momento eu tento que ele fique. Sei que a concorrência é dificílima, mas vamos ver, cada um tem a sua oferta", disse o presidente Marcelo Paz em entrevista ao Canal do Nicola na última terça-feira (15).

O profissional está no clube desde maio de 2021, fez campanhas históricas nos dois últimos anos, com dois títulos do Campeonato Cearense e um da Copa do Nordeste, além de classificar o time duas vezes para Libertadores através do Brasileirão, onde ficou no G-4 e no G-8, respectivamente. Na Copa do Brasil, chegou nas quartas e na semifinal. O vínculo com o Leão é até 31 de dezembro de 2022.