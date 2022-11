Presidente do Fortaleza fala de negociação com Vojvoda e reforça: 'conversamos somente com ele'

O Fortaleza aguarda uma resposta do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda sobre a permanência no clube para 2023. O treinador encerra o contrato em dezembro e está com a família na Argentina, onde avalia as ofertas do mercado, incluindo a proposta leonina. Em live ao Canal do Nicola, nesta terça-feira (15), o presidente tricolor Marcelo Paz falou sobre a espera e ressaltou que o foco é sequência do trabalho do comandante.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "A gente está esperando. Ele sabe que queremos que ele fique. Sabemos que tem uma concorrência pesada, mas nesse momento eu tento que ele fique. Sei que a concorrência é dificílima, mas vamos ver, cada um tem a sua oferta".

No mercado, Vojvoda está no radar de diversos times como Atlético-MG, Corinthians e Vasco. Sobre estudar um plano B, Marcelo Paz afirmou que o Fortaleza conversa apenas com Vojvoda e tem tempo para avaliar outro nome, se necessário.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "Não, não trabalhei nessa possibilidade (de outro nome), o foco é permanência dele, conversamos somente com ele. Faltam dois meses para o próximo jogo, é em 15 de janeiro, e caso ele não fique, nós temos tempo para buscar um novo técnico".

Após a última partida pelo Brasileirão, no domingo (13), com a vitória contra o Santos que classificou o Leão para a pré-Libertadores de 2023, a cúpula leonina teve uma conversa com Vojvoda e concedeu um prazo de 10 dias para resposta.

Segundo a ESPN, caso exista uma negativa, os agentes de Vojvoda podem indicar e ajudar na contratação do tambem argentino Sebastián Beccacece, ex-Defensa y Justicia, que está sem clube no momento.