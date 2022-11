Juninho Capixaba não fica no Fortaleza para 2023; destino deve ser o RB Bragantino

O lateral-esquerdo Juninho Capixaba não fica no Fortaleza para 2023. O atleta pertence ao Grêmio e estava emprestado ao time cearense, que tinha interesse na permanência, mas o destino do jogador será o RB Bragantino. A situação foi confirmada pelo presidente tricolor Marcelo Paz, nesta terça-feira (15), em live para o Canal do Nicola.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "A tendência é que o Juninho vá para lá (RB Bragantino). Tentamos manter, sim, conversamos em setembro (com o staff), não ficou fechado, ele disse que iria consultar o Juninho, que iria ver, e depois mudou a situação porque o Juninho teve um segundo semestre de alto nível. Não tenho nada para reclamar, um cara extremamente profissional, no momento difícil, falava no vestiário, se incomodava, cumpriu bem o papel, sai valorizado, um dos melhores do campeonato".

Aos 25 anos, Juninho participou de 59 jogos pelo Fortaleza em 2022, com três gols e nove assistências. O defensor se consolidou como peça importante na campanha história de reação do Leão, que deixou a lanterna do Brasileirão e conseguiu classificação à pré-Libertadores de 2023. Pela equipe, foi campeão Cearense e da Copa do Nordeste.

No mercado, também estava no radar do Vasco e do Cruzeiro. Para posição, o time leonino conta com o retorno de Bruno Melo, cedido ao Corinthians na temporada e com contrato até 2023 no Pici.

