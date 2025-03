Ceará tem redução de 75% de lesões musculares em 2025, melhor número das últimas cinco temporadas

O Ceará teve redução de 75% nas lesões musculares nos primeiros meses do ano, melhor número das últimas cinco temporadas. Bicampeão do torneio em 2025, a equipe comandada por Léo Condé teve apenas dois jogadores lesionados até a data da final, realizada no último sábado (22). Já em 2024, no mesmo período, a equipe perdeu oito atletas.

No ano passado, a equipe fez 17 jogos em 97 dias, enquanto que nesta temporada foram 16 partidas em 81 dias. O recorte considera as partidas feitas até a final do Campeonato Cearense dos respectivos anos.

Os números de 2025 são os melhores das últimas cinco temporadas. Em 2021, foram 10 lesões musculares. Já em 2022 foram seis e, em 2023, sete.

“Os resultados de 2025 até o momento são um reflexo do compromisso do CESP em aprimorar continuamente os processos de prevenção e cuidado com os atletas. A integração entre as áreas técnicas, de saúde e performance é fundamental para criar um ambiente de trabalho mais eficiente. Esses resultados reforçam a solidez do planejamento e a qualidade do trabalho desenvolvido, consolidando o Ceará como referência em saúde e performance”, ressaltou André Martins, Coordenador de Saúde e Performance do clube.

O Alvinegro volta a campo nesta quarta-feira (26), quando enfrenta o Bahia em jogo da Copa do Nordeste. O duelo será na Arena Fonte Nova, a partir das 19h (de Brasília). O Diário do Nordeste acompanha em tempo real.