Ceará e Fortaleza se manifestam sobre Data Magna, que celebra abolição da escravidão

Ceará e Fortaleza se manifestaram sobre a Data Magna nas redes sociais, nesta terça-feira (25). O dia celebra o pioneirismo na abolição da escravidão no estado, que ocorreu quatro anos antes da Lei Áurea.

O Leão do Pici ressaltou a importância da celebração e lembrou que foi o primeiro clube cearense a ser campeão com um jogador negro, Pirão, nos anos de 1920 e 1921.

"A liberdade sempre esteve no nosso DNA. Dentro e fora de campo. No dia 25 de março de 1884, nosso estado se tornou pioneiro ao ser o primeiro estado brasileiro a abolir a escravidão. Décadas depois, o Fortaleza Esporte Clube seguiu esse espírito de vanguarda e fez história ao ser o primeiro clube cearense campeão com um jogador negro: Pirão, em 1920 e 1921. Nossa trajetória é marcada por conquistas, representatividade e orgulho. Quanto mais o tempo passa, mais nos orgulhamos de carregar essas cores e essa história", afirma o clube em texto.

O Alvinegro também citou a data nas redes sociais trazendo uma postagem com um punho erguido, símbolo da luta antirracista.

"Hoje, 25 de Março, é a data para celebrar a Carta Magna do Ceará. O pioneirismo do estado na abolição da escravidão foi um marco histórico importante para o nosso país", publicou o clube.

ENTENDA

A Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888 e decretou o fim da escravidão no Brasil. Quatro anos antes, o estado do Ceará aboliu a escravatura. A Data Magna celebra o pioneirismo do Estado que, por isso, ficou conhecido como "Terra da Luz." O dia 25 de março também comemora Francisco José do Nascimento, conhecido como Dragão do Mar, um dos principais nomes da luta contra o tráfico de escravizados.