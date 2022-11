Fortaleza tem maior premiação da história do clube em 2022; veja valores milionários

O Fortaleza conquistou a maior premiação da história do clube em 2022. Com um desempenho histórico, repleto de marcas e títulos, a equipe cearense encerrou a temporada com uma cota milionária arrecadada pelo desempenho, tornado o atual ano o principal esportivamente para a instituição.

Ao todo, faturou R$ 63,1 milhões conquistados através das participações na Série A, na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste e na Libertadores. Isso, com todas as metas listados no planejamento atingidas.

Premiações do Fortaleza em 2022

Copa do Nordeste: R$ 3,56 milhões

Copa do Brasil: R$ 8,8 milhões.

Série A: R$ 29,2 milhões.

Libertadores: US$ 4,05 milhões (R$ 21,6 milhões).

Total: R$ 63,16 milhões.

Assim, o clube coroou o alto investimento no elenco, priorizando o nível técnico da equipe comandada pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Ao longo das campanhas, buscou a manutenção de destaques e se forçou na janela de transferência.

O índice é fundamental para a sequência do crescimento, seja com mais investimento na folha salarial ou mesmo nos aspectos estruturais. Vale ressaltar, no entanto, que se trata de um índice bruto, ou seja, não fica disponível integralmente ao clube. O valor possui descontos, como INSS, Direito de Arena, além das premiações pagas para o elenco e a atual comissão técnica.

No enredo centenário, é o maior montante e permite a manutenção da saúde financeira visando o calendário longo de 2023, em que o time já está na pré-Libertadores, na 3ª fase da Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, no Campeonato Cearense, além do 5º ano seguido de Série A do Brasileiro.

OBJETIVOS DO FORTALEZA EM 2022