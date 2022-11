Da lanterna à Copa Libertadores: a história do Fortaleza de Vojvoda na Série A de 2022; veja marcas

O Fortaleza de Vojvoda entra para a história mais uma vez. Os feitos do clube com o técnico argentino são muitos, e novamente se escreve o imponderável. Em 2021, o G-4 e a melhor posição de um nordestino. Em 2022, do rebaixamento quase definitivo até a classificação para a Libertadores. Foram 14 rodadas na lanterna, saída do Z-4 apenas no returno e o encerramento do Brasileirão em 8º, com 55 pontos.

Ao torcedor, o direito de desfrutar do que foi o ano mais vitorioso do enredo centenário. E tem duas marcas históricas no caminho: é a primeira vez que o lanterna do 1º turno escapa do rebaixamento e a primeira vez que um time nordestino se classifica à Liberta duas vezes consecutivas. Os pontos da grandeza.

A vitória contra o Santos surgiu como o fechamento da temporada mais vitoriosa dos 104 anos de fundação. Em 2022, o tricolor viu Fortaleza x River Plate-ARG na Arena Castelão pela Liberta, foi campeão da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense, além de ficar novamente no G-8 do Brasileirão. Já na Copa do Brasil, as quartas de final, superando um Clássico-Rei no mata-mata e a meta pré-definida. Tudo se cumpriu.

OBJETIVOS DO FORTALEZA EM 2022

Campeonato Cearense : conquistar o título (foi campeão).

: conquistar o título (foi campeão). Copa do Nordeste : avançar no mínimo às semifinais (foi campeão).

: avançar no mínimo às semifinais (foi campeão). Copa do Brasil : avançar no mínimo às oitavas de final (chegou às quartas).

: avançar no mínimo às oitavas de final (chegou às quartas). Série A : conseguir posição para torneio internacional (classificou à Pré-Libertadores).

: conseguir posição para torneio internacional (classificou à Pré-Libertadores). Libertadores: avançar ou conseguir vaga na Sula (deixou a Liberta nas oitavas).

Os méritos são distribuídos para muitos. A diretoria, que fez o planejamento, o investimento e tomou as decisões difíceis em momentos chaves do ano, ao elenco, com grande rendimento e ainda ao argentino Juan Pablo Vojvoda, que foi revolução um ano e meio.

No curtíssimo tempo, parecia ser do clube desde sempre, forjado em Fortaleza. Da relação de humildade com os funcionários, de morar no Pici em processo de imersão, deixou a equipe cearense na principal competição de clubes da América. O grande desafio é a renovação: o contrato acaba em dezembro.

MARCAS DO FORTALEZA COM VOJVODA:

Libertadores (2022): classificou pela 1ª vez na história do futebol cearense e chegou às oitavas.

Série A (2022): primeiro lanterna do 1º turno que escapou do rebaixamento na história.

Série A (2022): melhor turno de um time nordestino na era dos pontos corridos, com 40 pontos.

Série A (2022): classificação de um time nordestino pelo 2º ano consecutivo à Libertadores.

Série A (2021): melhor posição de um nordestino no atual formato do Brasileirão, com G-4.

Série A (2021): melhor 1º turno da história do futebol nordestino no atual formato do Brasileirão.

Copa do Brasil (2022): deixou a competição nas quartas de final, para o Fluminense.

Copa do Brasil (2021): deixou a competição na semifinal, para o Atlético-MG.

Copa do Nordeste (2022): se sagrou campeão regional pela 2ª vez na história do clube.

Campeonato Cearense (2021-2022): conquistou o bicampeonato invicto.

Tabus: derrubou tabus de décadas do Fortaleza sem vencer no Brasileirão ao superar rivais como Atlético-MG, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Sport, América-MG, Santos e Flamengo.

Vojvoda faz um dos melhores trabalhos do futebol brasileiro e nunca se colocou à frente do Fortaleza. É apenas mais um na instituição centenária, em novo capítulo. O aminho deve ser lembrado pelo torcedor.

A cada ano, um novo capítulo

Legenda: O Fortaleza tem uma das melhores campanhas do returno e se afastou da lanterna da Série A Foto: Thiago Gadelha / SVM

O caminho tricolor é até difícil de explicar, mas o clube coroa a temporada com todas as metas alcançadas e um novo sonho rodada a rodada. A transformação atual passa pelo planejamento da gestão, recursos para a comissão técnica, investimento e o foco exclusivo à elite nacional: um novo clube cresceu no returno.

No fim, “tua vida sempre foi um marco”, diria o hino do Fortaleza. Desde 2017, a cada ano, a pavimentação da grandeza do enredo cenário, prestes a completar 104 anos de história. Hoje, é certo: o sucesso tricolor não é imediato, mas uma ascensão nacional construída com o trabalho.

A ascensão nacional do Fortaleza

2017: Saída da Série C após oito anos.

2018: Título inédito da Série B.

2019: Título inédito da Copa do Nordeste, campeão Cearense e segue na Série A (G-9).

2020: Participação inédita da Sul-Americana, campeão Cearense e segue na Série A.

2021: Semifinal inédita da Copa do Brasil, campeão Cearense e segue na Série A (G-4).

2022: Participação inédita na Libertadores, campeão Cearense e da Copa do Nordeste, quartas da Copa do Brasil e segue na Série A (com vaga na Pré-Liberta de 2023).