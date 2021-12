No G-4, Fortaleza conquista melhor posição da história do Nordeste no atual formato da Série A

A campanha do Fortaleza na Série A de 2021 está eternizada na história. Além de superar o próprio recorde e firmar o melhor desempenho do futebol cearense no atual formato da competição, o Leão conseguiu a melhor posição de um time nordestino no Brasileirão ao encerrar a 38ª rodada no G-4 da tabela.

A melhor colocação de um representante regional era do Vitória (2013). Na época, o clube somou 58 pontos e ficou em 4º lugar.

Melhores colocações do futebol nordestino na Série A:

Fortaleza (2021): 4º lugar | 58 pontos

Vitória (2013): 5º lugar | 59 pontos

Sport (2015): 6º lugar | 59 pontos

Fortaleza (2019): 9º lugar | 53 pontos

O contexto explica a grandeza do desempenho leonino no Brasileirão. No recorte histórico, por exemplo, é a primeira vez que um time nordestino se classifica para a Libertadores através do atual formato da Série A, iniciado em 2006. Em todos os tempos, será somente o 4º time do Nordeste que participa da principal competição intercontinental de clubes da Conmebol.

Assim, não restam dúvidas de que a vaga internacional foi conquistada com méritos. Ao longo do Brasileirão, o Fortaleza nunca deixou o G-6 - nem por uma rodada. A história escrita ao vivo rendeu uma vaga na fase de grupos da Libertadores de 2022.