Ceará termina Brasileirão sem nenhuma vitória fora da Arena Castelão e como 2º pior visitante

O Ceará se despediu da temporada 2021 com derrota. Na noite desta quinta-feira (9), o Alvinegro perdeu para o time sub-20 do Palmeiras por 1 a 0, na Arena Barueri, e com isso encerra o Campeonato Brasileiro sem nenhuma vitória fora da Arena Castelão e como o 2º pior visitante da competição.

Ao todo, nos 19 jogos que fez como visitante, o Vovô perdeu oito, empatou dez e venceu apenas um, sendo que o triunfo foi contra o rival Fortaleza, na Arena Castelão. Foram 13 pontos conquistados, com aproveitamento de 22,8%.

Não houve, no campeonato inteiro, nenhuma vitória fora do Gigante da Boa Vista.

A campanha como visitante só não é pior que da lanterna Chapecoense, que conquistou 9 pontos como visitante e teve aproveitamento de 15,8%.

Com o resultado na última rodada, o Ceará acabou perdendo uma posição e terminando a Série A na 11ª colocação, fora da primeira metade da tabela, que era um objetivo da diretoria alvinegra.

Com o fim da temporada de jogos oficiais, o elenco e os membros da comissão técnica entram em período de férias. A reapresentação para as competições de 2022 acontecerá no dia 08 de janeiro.