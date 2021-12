Com Bahia rebaixado, Fortaleza e Ceará serão os únicos times do Nordeste na Série A 2022

O Futebol Cearense será o Nordeste no Campeonato Brasileiro 2022. Representantes do Estado na elite do futebol nacional, Fortaleza e Ceará serão os únicos times da Região na Série A do ano que vem, já que o Bahia foi rebaixado na noite desta quinta-feira (9), ao ser derrotado pelo Leão do Pici, no Castelão.

Com isso, o Tricolor Baiano se junta ao Sport, que também disputou a Série A em 2021, mas já havia tido a queda de divisão decretada com antecedência e não tinha chances de escapar nesta última rodada.

Na Série B do Campeonato Brasileiro, não houve nenhum nordestino que conseguiu o acesso. CSA e CRB lutaram até a última rodada, mas não conseguiram subir de divisão. Botafogo, Coritiba, Goiás e Avaí foram os clubes promovidos.

Há duas coisas bem claras nisso:

A força e consolidação do futebol cearense como grande expoente do futebol nordestino na atualidade, com destaque para os trabalhos sólidos, responsáveis e crescentes de Fortaleza e Ceará; A crise que alguns grandes times do Nordeste estão enfrentando. Além de Bahia e Sport, nenhum outro nordestino conseguiu feito de sucesso. Pelo contrário. O Vitória foi rebaixado para a Série C, assim como o Confiança-SE; o Santa Cruz foi rebaixado para a Série D; o Náutico começou a Série B muito bem, mas depois teve uma queda brusca.

O futebol do nordeste precisa melhorar. Mas que Fortaleza e Ceará sigam neste caminho de evolução e sendo exemplos para os demais clubes da região.