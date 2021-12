Veja quem são os times rebaixados da Série A 2021 para a Série B 2022

O Campeonato Brasileiro da Série A definiu os 4 times rebaixados para a segunda divisão no ano de 2022. Chapecoense, Sport, Bahia e Grêmio caíram para a Série B do próximo ano.

A queda mais sentida e inesperada foi do Tricolor Baiano, que tinha relativa vantagem frente aos adversários, mas foi derrotado pelo Fortaleza na Arena Castelão. Com a vitória do Juventude contra o Corinthians, entrou na zona de rebaixamento na rodada 38 e não conseguiu a manutenção.

Em temporada sofrível, o Grêmio reagiu na reta final da competição, mas não foi o suficiente para obter a salvação. Venceu o Atlético-MG, mas precisava que outros resultados ajudassem. O que não ocorreu

Confira os times que caíram para Série B 2022

Grêmio

Bahia

Sport

Chapecoense

Já a Chapecoense, com apenas 15 pontos conquistados, tirou o América-RN do posto de dono da pior campanha da era dos pontos corridos do Brasileirão da Série A.

Na Série B 2021, subiram para a Série A 2022 o Botafogo, Coritiba, Avaí e Goiás. No ano que vem, apenas Ceará e Fortaleza serão os representantes da região Nordeste na 1ª divisão.