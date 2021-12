Ceará é derrotado pelo Sub-20 do Palmeiras e jogará a Copa Sul-Americana

Uma noite em que nada deu certo para o Ceará. O Alvinegro entrou em campo com chances de vaga na Pré-Libertadores, precisando vencer o Sub-20 do Palmeiras em Barueri (SP), mas não só perdeu o jogo por 1 a 0, como viu todos seus adversários diretos vencerem seus jogos (Fluminense, América/MG e Atlético/GO).

Assim, o Alvinegro jogará a Sul-Americana em 2022, ao terminar a Série A em 11º com 50 pontos. Com a derrota para o Palmeiras, o Ceará terminou a campanha sem vencer fora do Castelão e como um dos piores visitantes da competição.

O jogo

O Ceará entrou em campo com toda responsabilidade de vencer contra o time de garotos do Palmeiras. E fez um 1º tempo muito fraco, sendo dominado pelo time Sub-20 do Verdão.

A marcação alvinegra não conseguia acompanhar a garotada do Palmeiras, que com muita velocidade, criou chances com Kevin, Giovani e Vitinho, até abrir o placar aos 42 minutos.

Após cruzamento da direita, Vitinho desviou de cabeça, e Kevin, com oportunismo, tocou na saída do goleiro João Ricardo.

O Ceará, dominado no 1º tempo, conhecia uma justa e dolorosa derrota.

Melhora

A atitude do Ceará mudou na etapa final, com Marlon no lugar de Fabinho. Com uma postura diferente, o Alvinegro dominou a etapa final, melhor postado em campo, mas desperdiçou inúmeras chances de vencer.

Ainda que os resultados aquela altura fossem todos ruins, com vitórias do Fluminense, América/MG e Atlético/GO, deixando a vaga na Libertadores impossível, a equipe desperdiçou chances de vencer.

Foram pelo menos 5 chances claras de gol, com Mendoza acertando a trave em cima da linha, Vina mandando por cima e acertando voleio para defesa de Vinícius.

Na reta final do jogo, mais duas chances, com cabeçadas de Messias e Cléber, mas a bola não entrou, com o Alvinegro encerrando a Série A com uma derrota dura.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 0 CEARÁ

PALMEIRAS - Vinicius; Garcia, Lucas Freitas, Michel e Vanderlan (Lucas Sena); Naves, Fabinho e Matheus Fernandes (Pedro Bicalho); Vitinho, Giovani (Gabriel Silva) e Kevin (Jhonatan). Técnico: Paulo Vitor Gomes.

CEARÁ - João Ricardo; Igor (Jorginho), Messias, Klaus e Kelvyn; Fabinho (Marlon), Fernando Sobral, Mendoza (Rick), Viña e Lima (Cléber); Yony González. Técnico: Tiago Nunes.

GOLS - Kevin, aos 41 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS - Vitinho, Gabriel Silva (Palmeiras)

PÚBLICO - 5.304 torcedores

RENDA - R$ 148.992,13

LOCAL - Arena Barueri.