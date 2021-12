Palmeiras x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará chega para a 38ª e última rodada da Série A do Brasileiro sonhando com uma vaga na Libertadores, coroando uma campanha de ascensão no returno. O Vozão enfrenta o Palmeiras, às 21h30, na Arena Barueri (SP), precisando vencer e contar com resultados paralelos para comemorar um feito inédito na história centenária do clube.

Em 10º, com 50 pontos, o Alvinegro precisa ganhar duas posições para chegar ao G-8 e garantir vaga na Pré-Libertadores. Para isso, dois de três times concorrentes não podem convencer: Fluminense (7º com 51), América-MG (8º com 50) e Atlético/GO (9º com 50 pontos).

Um empate não é suficiente para classificar o Vovô, pois o clube tem 11 vitórias e não poderia ultrapassar o Fluminense, que já tem 51 pontos e 14 vitórias, e o confronto direto entre América/MG e São Paulo (13º com 48) deixará um deles na frente do Vovô, seja qual for o resultado.

Ou seja, o Alvinegro que não venceu nenhuma partida na Série A fora do Castelão - o duelo como visitante que venceu foi a marcante goleada de 4 a 0 sobre o Fortaleza -, pode comemorar a primeira de forma muito especial.

Premiere, Space, Rádio Verdes Mares e Diário do Nordeste em Tempo Real

Motivações extras

O certo é que o Ceará, que já tem garantida uma vaga na Sul-Americana, vai com esperança na bagagem para buscar uma vaga na Libertadores, que parecia distante no início do returno. Uma arrancada do time o deixou com a 7ª melhor campanha da 2ª parte da Série A (26 pontos e 48% de aproveitamento).

Mesmo que não consiga a vaga ao fim da rodada, vencer é muito importante por dois fatores. Primeiro, alcançar a sua melhor colocação e pontuação no formato pontos corridos: se chegar aos 53, encerra pelo menos na 10ª colocação, já superando 2020, quando foi 11º com 52.

Outro fator é o financeiro. Se todos os rivais que estão acima perderem e o Ceará vencer, terminará na 7º posição, ganhando uma cota por colocação de R$ 23,1 milhões. Em contrapartida, se encerrar a Série A em 13º, na pior das hipóteses, sendo ultrapassado por Inter, Santos e São Paulo, o valor cai para R$ 13,7 milhões.

Ou seja, são quase R$ 10 milhões de diferença (mais precisamente R$ 9,4 mi), montante que faria diferença no orçamento do Vozão, seja para honrar compromissos do fim do ano, seja para investir no elenco no ano que vem.

Expectativa

O zagueiro Luiz Otávio ressaltou que o grupo do Ceará vai acreditar até o fim na vaga para a Libertadores.

“A gente espera fazer uma grande partida, depende muito de nós, não tem como focar nos outros times, no que eles precisam, a gente tem que focar no que nos necessitamos, temos de fazer o nosso melhor jogo, buscar a vitória. Se fizermos a nossa parte e as coisas cooperarem, vamos ficar muito felizes, mas não depende só de nós. É acreditar até o fim”, afirmou.

Para o confronto, o técnico Tiago Nunes não tem jogadores suspensos, mas Jael está contundido e fará tratamento em Porto Alegre. Quem é dúvida para o jogo é Bruno Pacheco, que deixou o jogo como América no último domingo lesionado.

No Palmeiras

Depois da conquista da Libertadores, o Verdão deu férias ao elenco pensando no Mundial de Clubes em fevereiro e tem utilizado, desde então, atletas do Sub-20 no Brasileirão.

E o clube está invicto, com contra o Cuiabá e empate com Athletico-PR, ambos fora de casa. E para o confronto com o Ceará, a equipe quer se despedir da Série A com vitória diante do torcedor.

Com 63 pontos, o Palmeiras já está matematicamente garantido na 3ª posição, atrás apenas de Atlético-MG (84) e Flamengo (71). O treinador será Paulo Victor Gomes, que substitui o português Abel Ferreira, também de férias.

Prováveis escalações

Palmeiras

Vinicius Silvestre; Garcia, Michel, Naves, Lucas e Vanderlan; Fabinho e Matheus Fernandes; Giovani, Vitinho e Gabriel Silva. Técnico: Paulo Victor Gomes.

Ceará

João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio e Kelvyn; Fabinho e Fernando Sobral; Mendoza, Vina e Lima; Yony González. Técnico: Tiago Nunes.

Ficha Técnica

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP) Data e hora: 9 de Dezembro de 2021 - 21:30

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio - DF

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade - DF e José Reinaldo Nascimento Junior - DF

Transmissão: Premiere, Space, Rádio Verdes Mares e Diário do Nordeste em Tempo Real